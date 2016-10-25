Süper lider Başakşehir

Süper Lig'de 20 puan ve averajla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir istatistikleriyle de göz kamaştırıyor. İstanbul temsilcisi, Beşiktaş ile birlikte ligde yenilgisi bulunmayan iki takımdan birisi. 17 maçtır mağlup olmayan Başakşehir bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçı da kazandı. Tüm sporseverlerin takdirini toplayan Avcı'nın öğrencileri, ayrıca ligin en az gol yiyen (4) ekibi durumunda. Teknik patron Avcı, doğru oyuncu grubuyla ve doğru sistemle oynadıklarını belirterek, "İyi gidiyoruz ancak her hafta işimiz zorlaşıyor. Her rakip bizi yenmek istiyor" diye konuştu.