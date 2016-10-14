Avcı: 3 puanı alırız...
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanma alışkanlıklarına devam etmek istediklerini söyledi. Avcı, "Konyaspor'a büyük saygı duyuyoruz ama üç puan bizim olur" dedi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Avcı: 3 puanı alırız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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