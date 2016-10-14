 Avcı: 3 puanı alırız... – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Avcı: 3 puanı alırız...

    Avcı: 3 puanı alırız...
    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanma alışkanlıklarına devam etmek istediklerini söyledi. Avcı, "Konyaspor'a büyük saygı duyuyoruz ama üç puan bizim olur" dedi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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