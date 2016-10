DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Visca, Türk Milli Takımı'nı çok yakından takip ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bosna Hersek Milli Takımı olarak dünyanın en iyi takımlarından Belçika ile aynı gruba düştük. Belçika ile en son oynadığımız karşılaşmayı kaybettik, ama Güney Kıbrıs maçıyla bunu toparlamasını bildik. Önümüzde Yunanistan maçı var. Tek amacımız bu gruptan çıkmak. Türk Milli Takımı'nı da çok yakından takip ediyorum. İki maçını da izledim ve alınan sonuçlar beni üzdü. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var, daha iyi sonuçlar alınabilirdi. Umarım Türkiye ve Bosna Hersek, Rusya'daki finallere birlikte gider."



"KONYASPOR MAÇINDAN İYİ BİR SONUÇ ALARAK YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"



Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacakları Atiker Konyaspor'un, ligin dişli takımlarından olduğunu vurgulayan Boşnak futbolcu, şöyle konuştu:



"Ligin zirvesinde olmak güzel. En çok gol atan, en az gol yiyen takım olmak güzel bir şey. Ancak biz ciddiyetimizi korumak istiyoruz. Baktığınız zaman sadece 6 hafta geçti, önümüzde 28 hafta var daha. Konyaspor maçı da zor olacak. Ligin dişli takımlarından. Hem ligde, hem de Avrupa'da mücadele ettikleri için onların handikapı var. Biz ise sadece ligde mücadele ediyoruz. Konyaspor maçından iyi bir sonuç alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."



"HER SENE HEDEFİMİZ, LİGİ BİR ÖNCEKİ SEZONDAN DAHA İYİ SIRADA BİTİRMEK"



Medipol Başakşehir olarak hedeflerinin, ligi bir önceki sezondan daha iyi sırada bitirmek olduğunu belirten Edin Visca, şu ifadeleri kullandı:



"Geçtiğimiz sezonlardan çok daha tecrübeliyiz şu an. Son iki sezonu 4'üncü bitirdik. Her sene hedefimiz, ligi bir önceki sezondan daha iyi sırada bitirmek. Tabii ki ilk 4'te olmak güzel. Geçtiğimiz sezon 4'üncü sırada bitirdiğimiz için bunun üzerine çıkabilirsek bizim için çok daha mutluluk verici olacak. Biz hafta hafta ve maç maç bakıyoruz. Uzun süreli birinci olsak ya da ikinci olsak gibi bir hedefimiz yok. Maç maç hazırlanıp, ligi bitirebileceğimiz en iyi sezonda bitirmek istiyoruz."