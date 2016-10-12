 Abdullah Avcı: Gurur verici – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Abdullah Avcı: Gurur verici

    Abdullah Avcı: Gurur verici
    Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İki senedir ligi 4.üncü sırada bitirdik. Avrupa Ligine bir adım attık. Şu anda Süper Lig'de, 5 galibiyet 1 beraberliğe sahibiz. En fazla gol atan, en az gol yiyen takımız, ligin en fazla yerli oyuncu oynatan takımız. Tüm bu istatistikler gurur verici" dedi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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