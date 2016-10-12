Abdullah Avcı: Gurur verici

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İki senedir ligi 4.üncü sırada bitirdik. Avrupa Ligine bir adım attık. Şu anda Süper Lig'de, 5 galibiyet 1 beraberliğe sahibiz. En fazla gol atan, en az gol yiyen takımız, ligin en fazla yerli oyuncu oynatan takımız. Tüm bu istatistikler gurur verici" dedi.