Abdullah Avcı: Gurur verici
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İki senedir ligi 4.üncü sırada bitirdik. Avrupa Ligine bir adım attık. Şu anda Süper Lig'de, 5 galibiyet 1 beraberliğe sahibiz. En fazla gol atan, en az gol yiyen takımız, ligin en fazla yerli oyuncu oynatan takımız. Tüm bu istatistikler gurur verici" dedi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Abdullah Avcı: Gurur verici haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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