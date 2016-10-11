"Bütün takımlar bize saygı duyuyor"
12 Ekim Dünya Artrit Günü etkinliğine katılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Takım olarak kısa, orta ve uzun vadede planları olduğunu vurgulayan Avcı, "Takımımız herkes tarafından saygı görüyor. Oyunlarımız her geçen gün gelişiyor. 2 sendir ligi ilk 4 sırada bitirdik. Avrupa ligine bir adım attık. Bugün ligde 5 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. En fazla gol atan ve en az gol yiyen takımız. Ligin en fazla yerli oyuncu oynatan takımıyız. Bunun karşılığını alıyoruz. Önemli olan kulübü geliştirebilmek. Önemli olan yarış halinde olabilmek. Futbol ortamının ve kaosun çok olduğu bir yerde biraz daha güzellikleri yaşatmak istiyoruz. Umarım bunu sürekli hale getirebiliriz" şeklinde konuştu.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:58
- Hadsiz İzlandalı Halldorsson!
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gkhgny1907 32 yaşında kuzenim londrada doğup büyüdü.dediği tek laf şu.gs fb bjk haricinde hiçbir türk takımı ne tanınıyor nede ligi biliyorlar.boş ülke
- "Kadroyu seçen hoca sonucuna katlanır"
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ANKETÖR fatih hoca milli takımda kalmalı mı gitmeli mi? kalmalı (YEŞİL OK) - gitmeli (KIRMIZI OK)
- Saray’ın altın 'Kapı'sı
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yasar kemal turkiye de basari sadece sampiyonluga endeksli, oysa uzun vadede basari iyi bir egitimden geciyor, arsenalde wenger 20 yildir basta, sadece iki kez sampiyonlugu var, ama istikrar var! bizdeki sezon dolmadan 2 3 hoca degistirmiyorlar! bugun ingiliz kuluplerinin sampiyonluga oynasin oynamasin stadlari hep dolu, alip egittikleri gencler dunyanin heryerinde oynuyor, riekerink gibi hocalarla calismak klupler icin bir sanstir, sabrederlerse sonucununu alirlar!
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