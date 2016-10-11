 "Bütün takımlar bize saygı duyuyor" – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    "Bütün takımlar bize saygı duyuyor"

    "Bütün takımlar bize saygı duyuyor"

    12 Ekim Dünya Artrit Günü etkinliğine katılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Avcı, her zaman sosyal sorumluluk projelerine katılmaya çalıştığını belirterek, "Geçen gün eğitim ile yapılan bir projeye katıldığını bu gün ise sağlık il ilgili bir projeye katıldım. çok önemlidir. Hiçbir zaman spordan vazgeçmesinler. Spor ile bu tür sağlık problemlerin üstesinden gelebilirler" diye konuştu.

    Takım olarak kısa, orta ve uzun vadede planları olduğunu vurgulayan Avcı, "Takımımız herkes tarafından saygı görüyor. Oyunlarımız her geçen gün gelişiyor. 2 sendir ligi ilk 4 sırada bitirdik. Avrupa ligine bir adım attık. Bugün ligde 5 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. En fazla gol atan ve en az gol yiyen takımız. Ligin en fazla yerli oyuncu oynatan takımıyız. Bunun karşılığını alıyoruz. Önemli olan kulübü geliştirebilmek. Önemli olan yarış halinde olabilmek. ortamının ve kaosun çok olduğu bir yerde biraz daha güzellikleri yaşatmak istiyoruz. Umarım bunu sürekli hale getirebiliriz" şeklinde konuştu.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:58
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