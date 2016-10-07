 Başakşehir 15 maçtır namağlup – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Başakşehir 15 maçtır namağlup

    Başakşehir 15 maçtır namağlup
    Başakşehir takımı Süper Lig'de oynadığı son 15 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son maçının 10 tanesini kazanan ve beş kez berabere kalan Başakşehir en son 12.03.2016 tarihinde Osmanlıspor'a 3-2 yenilmişti.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:22
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