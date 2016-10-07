Başakşehir 15 maçtır namağlup
Başakşehir takımı Süper Lig'de oynadığı son 15 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 15 lig maçının 10 tanesini kazanan ve beş kez berabere kalan Başakşehir en son 12.03.2016 tarihinde Osmanlıspor'a 3-2 yenilmişti.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
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