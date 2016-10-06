 Liderden mesaj var – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Liderden mesaj var

    Liderden mesaj var
    Oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan 1'inden de beraberlikle ayrılan lider Başakşehir'den rakiplerine... Teknik direktör Abdullah Avcı, ayaklarının yere sağlam bastığını söyleyip, "Maç maç düşünüp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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