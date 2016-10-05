 Başakşehir farkı – Fotomaç – 05 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir farkı

    Başakşehir farkı
    Medipol Başakşehir takımı bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazandı. Lider konumda bulunan Medipol Başakşehir, aynı zamanda deplasmanda en başarılı takım oldu. Deplasmanda oynadığı üç maçta 9 puan çıkaran İstanbul temsilcisi, 8 gol atıp kalesinde gol dahi görmedi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.