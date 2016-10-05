Başakşehir farkı

Medipol Başakşehir takımı bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazandı. Lider konumda bulunan Medipol Başakşehir, aynı zamanda deplasmanda en başarılı takım oldu. Deplasmanda oynadığı üç maçta 9 puan çıkaran İstanbul temsilcisi, 8 gol atıp kalesinde gol dahi görmedi.