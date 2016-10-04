Başakşehir yenilmez lider

Abdullah Avcı önderliğinde müthiş bir organizasyon ortaya koyan Medipol Başakşehir bunun meyvelerini topladı ve Aytemiz Alanya'yı da deplasmanda 5-0'la geçerek liderlik koltuğuna kuruldu. 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede devlere kafa tutan turuncu-mavililer, geçen sezondan 9 maçla birlikte yenilmezlik serisini de 15 maça yükseltti.