 Başakşehir yenilmez lider – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Başakşehir yenilmez lider

    Başakşehir yenilmez lider
    Abdullah Avcı önderliğinde müthiş bir organizasyon ortaya koyan Medipol Başakşehir bunun meyvelerini topladı ve Aytemiz Alanya'yı da deplasmanda 5-0'la geçerek liderlik koltuğuna kuruldu. 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede devlere kafa tutan turuncu-mavililer, geçen sezondan 9 maçla birlikte yenilmezlik serisini de 15 maça yükseltti.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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