 Basakşehir yine zirvede – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Basakşehir yine zirvede

    Basakşehir yine zirvede

    ’ın kazanmasıyla ikinci sıraya gerileyen Başakşehir Alanya’da gol şov yaptı, 16 puanla yeniden zirveye çıktı.

    Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş'ın kazanmasıyla maç eksiğiyle liderlik koltuğundan inen İstanbul ekibi, 30. dakikada Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti.

    CENGİZ'DEN İLK GOL
    49'da Mehmet'in golü durumu 2-0 yaparken, 52'de sahneye stoper Epureanu çıkarak topu ağlarla buluşturdu: 3-0. Başakşehir'in 19'luk gelecek vaadeden oyuncusu Cengiz, 58'de kariyerinin ilk Süper Lig golüne imza attı: 4-0 Perdeyi 72'de Mustafa Pektemek kapattı: 5-0.

    RAKİP İYİYDİ
    Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, organize ve birbirini iyi tanıyan bir takıma karşı oynadıklarını açıklayarak, "Bir türlü oyuna giremedik. Hatalar yaptık" diye konuştu.

    MOTİVE OYNADIK
    Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanya önünde özellikle hücumda çok etkili olduklarını belirterek, "Lider olmamız bizi motive ediyor. Takımı kutluyorum" dedi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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