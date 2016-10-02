Medipol Başakşehir fırtına gibi!

Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede Başakşehir'in bariz üstünlüğü göze çarptı. Rahat bir oyun sergileyen Medipol Başakşehir maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Goller, 30. Edin Visca, 49. Mehmet Batdal, 52. Alexandu Epureanu, 58. Cengiz Ünder ve 87. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Medipol Başakşehir 1 gün aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Alanyaspor ise, 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada orta sahada topla buluşan Guerrier, ceza sahası içine giren Candeis'ı topla buluşturdu. Candeias'ın vuruşunda araya giren Uğur Uçar mutlak golü önledi.

7. dakikada Candeias'ın presiyle topu kazanan Emre Akbaba, ceza sahası dışında topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecide kaldı.

9. dakikada orta sahada topla buluşan Aissati, uzun pasta ceza sahası içindeki Guerrier'i topla buluşturdu. Kaleciyi de geçen Guerrier'in vuruşunda Yalçın Ayhan son anda müdahale ederek mutlak golü engelledi.

23. dakikada Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Batdal kafayla topu Epureanu'ya indirdi. Ceza sahası içindeki topa Epureanu dokunamayınca Medipol Başakşehir mutlak bir golden oldu.

30 dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Visca, Aytemiz Alanspor'un sol tarafından ceza sahası içine girdi. Savunmanın dengesini bozan oyuncu, penaltı noktası yakınında çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışında düşürülmesinin ardından topun başına geçen Sefa Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.



49. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Mehmet Batdal, düzgün bir vuruşla kaleci Haydar'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

51. dakikada İstanbul ekibi, bir gol daha buldu. Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içine yaptığı ortada Epureanu, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3

59. dakikada Medipol Başakşehir farkı 5'e çıkardı. Orta alanda topla buluşan Cengiz Ünder, Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına girmeden kaleye çektiği sert şutta, top kaleci Haydar'ın sağından filelere gitti: 0-4

68. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Candeias'ın sağ kanattan gönderdiği ortaya Vagner Love kafayı vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada Medipol Başakşehir, 5-0 öne geçti. Korner atışını kullanan Cengiz Ünder'in ceza sahası içine ortaladığı topla buluşan Mustafa Pektemek, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-5

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 5-0 kazandı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maçta tribünlerin çok büyük bölümü boş kaldı.

Ev sahibi takımı yaklaşık 4 bin taraftar destekledi. Konuk takım tribünü ise boş kaldı. Maç sonunda farklı mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırarak destek verdi.