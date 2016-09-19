 Başakşehir dört dörtlük – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Başakşehir dört dörtlük

    Başakşehir dört dörtlük

    Gaziantep’i deplasmanda Hintum’un kendi kalesine attığı golle yenen İstanbul ekibi, 4’te 4 yapıp liderlik koltuğundaki yerini korudu.

    Süper Lig'e fırtına gibi giren Medipol Başakşehirspor, namağlup yoluna devam ediyor. Turuncu- mavililer, bu hafta da deplasmanda Gaziantepspor engelini tek golle aştı. Mücadeleninin ilk yarısında iki takım da yakaladıkları ataklarda golü bulamayınca devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Başakşehir'in galibiyet golü ikinci yarıda geldi.

    YÜKLENDİ AMA...
    Karşılaşmanın 65'inci dakikasında Ferhat'ın soldan ortasına Mehmet Batdal kafayı vurdu, van Hintum'a çarpan top ağlarla buluştu ve Başakşehir 1-0 öne geçti. Gaziantep bu golden sonra yüklense de aradığını bulamadı. İstanbul temsilcisi, 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini korudu.

    AVCI, GALİP AMA MUTSUZ
    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 puana rağmen mutsuz olduğunu söyledi. Avcı, "Bugün kazandık. böyle bir oyun. Kazandık ama mutsuzuz. Dersimize çalışacağız. Bir sonraki haftaya daha da iyi hazırlanmalıyız" diye konuştu.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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