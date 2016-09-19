Başakşehir dört dörtlük
Gaziantep’i deplasmanda Hintum’un kendi kalesine attığı golle yenen İstanbul ekibi, 4’te 4 yapıp liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Süper Lig'e fırtına gibi giren Medipol Başakşehirspor, namağlup yoluna devam ediyor. Turuncu- mavililer, bu hafta da deplasmanda Gaziantepspor engelini tek golle aştı. Mücadeleninin ilk yarısında iki takım da yakaladıkları ataklarda golü bulamayınca devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Başakşehir'in galibiyet golü ikinci yarıda geldi.
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Karşılaşmanın 65'inci dakikasında Ferhat'ın soldan ortasına Mehmet Batdal kafayı vurdu, van Hintum'a çarpan top ağlarla buluştu ve Başakşehir 1-0 öne geçti. Gaziantep bu golden sonra yüklense de aradığını bulamadı. İstanbul temsilcisi, 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini korudu.
AVCI, GALİP AMA MUTSUZ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 puana rağmen mutsuz olduğunu söyledi. Avcı, "Bugün kazandık. Futbol böyle bir oyun. Kazandık ama mutsuzuz. Dersimize çalışacağız. Bir sonraki haftaya daha da iyi hazırlanmalıyız" diye konuştu.
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Karşılaşmanın 65'inci dakikasında Ferhat'ın soldan ortasına Mehmet Batdal kafayı vurdu, van Hintum'a çarpan top ağlarla buluştu ve Başakşehir 1-0 öne geçti. Gaziantep bu golden sonra yüklense de aradığını bulamadı. İstanbul temsilcisi, 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini korudu.
AVCI, GALİP AMA MUTSUZ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 puana rağmen mutsuz olduğunu söyledi. Avcı, "Bugün kazandık. Futbol böyle bir oyun. Kazandık ama mutsuzuz. Dersimize çalışacağız. Bir sonraki haftaya daha da iyi hazırlanmalıyız" diye konuştu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Başakşehir dört dörtlük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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