Lider koltuğu bırakmıyor

ANTEP DİREĞE TAKILDI

Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Muhammed İldiz doğrudan kaleye bir şut çıkardı fakat top baraja çarparak tekrar Muhammed İldiz'in önüne geldi. Muhammet bekletmeden topu ceza sahası içi sol çaprazına doğru doldurdu. O noktada bulunan Nabil Ghilas kafayla topu ters tarafa indirdi. Savunmaya rağmen topa iyi çıkan Daniel Kolar kafa vuruşunu yaptı ama top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

BAŞAKŞEHİR GOLÜ 65'TE BULDU

Oyuna yeni dahil olan Ferhat Öztorun sol kanattan ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. O noktada Mehmet Batdal kafa vuruşunu yaptı. Savunmada Bart Van Hintum'a çarpan top kaleci Gökhan Değirmenci'yi yanılttı ve top ağlarla buluştu.

Golden sonra iyi hücuma çıkan Gaziantepspor, kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi ve maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile sonlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Gaziantepspor defansının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Visca'nın sert vuruşunda, kaleci Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.

23. dakikada ceza sahası dışından sağ çarprazdan Kolar'ın çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada uzak mesafeden, kaleyi karşıdan gören bir noktadan Muhammed İldiz'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada ev sahibi takımın atağında, Muhammed İldiz ceza sahası sağ çarprazında kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere sona erdi.



46. dakikada Visca'nın pasında Mossoro'nun ceza sahası yayı üzerinde gelişine sert vurduğu top, yandan auta çıktı.

55. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Kolar'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

65. dakikada konuk ekip, mücadelede öne geçti. Ferhat Öztorun'un soldan ortasında altıpas gerisine gelen topa Mehmet Batdal kafa vuruşunu yaptı. Savunmada Hintum'un müdahale ettiği top, kaleci Gökhan Değirmenci'yi yanılttı ve top ağlarla buluştu: 0-1

72. dakikada Visca'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, top auta çıktı.

75. dakikada Visca'nın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mehmet Batdal'ın yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rajtoral'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ghilas kafayla topu altıpas içine çevirdi. Bu noktada Kolar'ın yakın mesafeden savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Kayalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

89. dakikada Kolar'ın ortasında penaltı noktası üzerinde bulunan Rajitoral, kafayla vurduğu topu auta yolladı.

90. dakikada Angan'ın ceza sahası sol çaprazından yerden şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

Karşılaşma, konuk ekip Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.