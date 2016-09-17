Başakşehir tarih yazıyor

Ligde 3 maçında 3 galibiyet alan İstanbul ekibi tarihinde bir ilki başardı. Süper Lig'de bu sezon ilk üç maçında üç galibiyet alan M.Başakşehir, böylece tarihinde ilk kez sezona üç galibiyet ve 9 puan ile başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki takım 3. hafta sonunda liderliğe yükselirken mossoro ve Visca yüksek formlarıyla dikkat çekti.