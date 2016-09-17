 Başakşehir tarih yazıyor – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Başakşehir tarih yazıyor

    Başakşehir tarih yazıyor
    Ligde 3 maçında 3 galibiyet alan İstanbul ekibi tarihinde bir ilki başardı. Süper Lig'de bu sezon ilk üç maçında üç galibiyet alan M.Başakşehir, böylece tarihinde ilk kez sezona üç galibiyet ve 9 puan ile başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki takım 3. hafta sonunda liderliğe yükselirken mossoro ve Visca yüksek formlarıyla dikkat çekti.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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