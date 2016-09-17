Başakşehir tarih yazıyor
Ligde 3 maçında 3 galibiyet alan İstanbul ekibi tarihinde bir ilki başardı. Süper Lig'de bu sezon ilk üç maçında üç galibiyet alan M.Başakşehir, böylece tarihinde ilk kez sezona üç galibiyet ve 9 puan ile başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki takım 3. hafta sonunda liderliğe yükselirken mossoro ve Visca yüksek formlarıyla dikkat çekti.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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