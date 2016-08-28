Başakşehir durdurulamıyor!

Maça daha atak başlayan taraf Medipol Başakşehir oldu. İlk yarıda rakibine üstünlük kuran Başakşehir, aradığı golü 40. dakikada Edin Visca'nın asisti ile Mossoro'nun ayağından buldu.

İlk yarı 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda da Visca ile 2 net pozisyonu değerlendiremeyen Başakşehir, oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek'in 82. dakikada attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı. Bursaspor ise 90 dakika boyunca sadece 1 net pozisyon bulabildi. O pozisyonu da Sercan Yıldırım gole çeviremedi.



MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Bursaspor ceza sahası dışında topla buluşan Holmen'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

13. dakikada Sercan Yıldırım'ın pasında Medipol Başakşehir ceza alanı önünde topla buluşan Batalla meşin yuvarlağı sağ kanatta bulunan Del Valle'ye aktardı. Bu oyuncunun ortasında kale önünde bekleyen Sercan Yıldırım'ın kafa vuruşunda top, kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

15. dakikada gelişen atakta Visca'nın pasında Bursaspor ceza yayı önünde topla buluşan Mahmut Tekdemir'in sert vuruşunda Bilal Kısa'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

26. dakikada Mossoro, Bursaspor ceza sahası sol çaprazında bekleyen Visca'yı topla buluşturdu. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



50. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Bursaspor ceza sahasının sol ön kısmında topla buluşan Visca'nın Aziz Behich'i geçtikten sonra sert vuruşunda top, yan direğe çarparak auta gitti.

57. dakikada Bursaspor ceza sahası önünde Mossoro'nun İsmail Konuk tarafından düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Visca kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Harun Tekin'in sağındaki yan direğe çarpan top dışarı çıktı.

60. dakikada Del Valle'nin pasında Bilal Kısa'nın uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

66. dakikada Aziz Behich'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Sercan Yıldırım'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

70. dakikada sağ kanattan topla hızla ilerleyen Del Valle'nin ortasında doğrudan kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan tokatlayarak kornere çeldi.

82. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Bursaspor savunma oyuncusu İsmail Konuk'un pasında araya giren Mossoro ceza alanı içinde Mustafa Pektemek'i topla buluşturdu. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak Bursaspor filelerine gitti: 0-2



Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.