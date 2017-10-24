"Yeni teknik direktör sürpriz bir isim olabilir"
Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü, sürpriz bir ismin de takımın başına geçebileceğini söyledi.
Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından vakit kaybetmeden yeni teknik adam ile anlaşmak için çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılarda liste başında Mustafa Denizli'nin olduğu ancak bu isme teklif götürülmediği öğrenildi. Daha önce Konyaspor'da hem futbol oynayan hem de teknik direktörlük yapan Hamza Hamzaoğlu adının ön plana çıkmasına rağmen taraftar gruplarının sosyal medyada yaptıkları olumsuz görüşler karşısında bu isme sıcak bakılmadığı iddia edildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:15
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 6
Yorum
Allah a havale ettik İnanılmaz bir Galatasaray baskısı var Türk futbolunda Allah inşallah bu zulme dur der.
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Veteranlardan 3 altın, 1 gümüş madalya
Toplam 1
Yorum
birgul eren Yarismaya katilan ve basari elde eden arkadaslarimi yurekten kutlarim...
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 31
Yorum
cüneyt cakır hakem değildir hak yiyen adaletsiz davranan taraflı olan bir hakem ve ekibi cüneyt cakır ve galatasaray düşmanıdır.
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