Konyaspor'da sıcak gelişme! Yeni hocasını buldu
Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'la yollarını ayıran Atiker Konyaspor, yeni hocasını buldu.
Atiker Konyaspor'da bugün ligde deplasmanda oynanan ve mağlubiyetle sona eren Kayserispor maçından sonra sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Atiker Konyaspor yönetimi üst üste alınan kötü sonuçlar sonucunda takımın teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırma kararı aldı.
Mustafa Reşit Akçay'ın yerine gelecek isim belli oluyor.
EN BÜYÜK ADAY HAMZA HAMZAOĞLU!
Atiker Konyaspor yönetiminin kafasındaki ilk isim, daha önce Galatasaray ve Bursaspor gibi önemli kulüpleri çalıştıran Hamza Hamzaoğlu.
Konya ekibi önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile görüşme gerçekleştirecek.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:35
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Derbide olay!
Toplam 20
Yorum
BEŞİKTAŞ yanlış düşünüyorsun konyaspor son iki kupa maçında sahaya indiği içine ağır ceza aldı ! ve yerinde bir cezaydı...
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 8
Yorum
BU BU DERBİ DEĞİL DAHA ÇOK TIRAŞŞŞ KÖPÜĞÜ.
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Otur 0
Toplam 72
Yorum
Eflanili GS'ın hangi penaltısı?Denayer'in ceza alanında Jansen'i tabanla bozduğu pozisyon mu?Bilmediğiniz pozisyon icabı elle oynamalar penaltı değil
Konyaspor'da sıcak gelişme! Yeni hocasını buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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