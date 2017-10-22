Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı!
Ligde ve Avrupa'da istenen sonuçları alamayan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:55
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Aykut Kocaman: Çakır'ın bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu
Toplam 3
Yorum
dogrucu bence iyi yonetti.baska bir hakemle bu mac bitmeye bilirdi.
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Aykut Kocaman: Çakır'ın bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu
Toplam 3
Yorum
gezgin takımının kaleyi bulan bir şutu bile yok
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Aykut Kocaman: Çakır'ın bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ sen nasıl birşey oldun böyle aykut hoca o hakem olanları verse maçın hakkı net 2-1 gs nin bir bjk li olarak söylüyorum AYIPTIR !
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