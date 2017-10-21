Süper Lig'in yıldız ismine şok saldırı!
Konyasporlu futbolcu Abdou Razack Traore, İstanbul'da kaldığı otele gitmek için eşi ve arkadaşıyla bindiği takside şoförün palalı saldırısına uğradı. Traore'nin 'yolu uzattın' dediği şöfor futbolcunun eşine vurup, parasını gasp etti.
Olay 25 eylül günü yaşandı. Konyaspor'un forvet oyuncusu Abdou Razack Traore, konakladığı otele gitmek için eşi ve arkadaşıyla bindiği taksi şoförünun palalı saldırısına uğradı. Şişli'deki özel bir hastanenin önünden taksiye binen Traore, Levent'teki otele gitmek istedi. İddiaya göre taksi şoförü güzergahı değiştirerek, yolu uzattığını gördü. Bunun üzerine taksiciyi uyaran futbolcu, Piyalepaşa Bulvarı'na geldiğinde taksiden inmek istediğini söyledi.
Yine iddiaya göre taksici, Traore'dan taksimetrenin yazdığı miktarın çok üstünde bir para talep etti. Futbolcu taksimetrede yazan parayı vermek istediğindeyse tartışma yaşandı. Taksici eline aldığı palayla iddiaya göre futbolcunun eşini darp ederek parayı zorla aldı. Traore, eşi ve arkadaşı, taksi şoföründen şikayetçi oldu. Şoför, futbolcunun kendisine hakaret ettiğini, taksiyi tekmelediğini iddia etti. Adli kontrolle serbest bırakılan taksici hakkındaki soruşturma devam ediyor.
Sabah
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:17
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ERDEM Bu adamlar utanmadan hala orada görev yapmaya devam ediyorlar, yıllardır ülke futbolunu yerlerde süründürdüler. Utanmadan sokağa çıkıyorlar.
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