Şans bizden yana değildi

Atiker Konyaspor’un tecrübeli hocası Mustafa Reşit Akçay, “Üzgünüz, tarihi bir fırsatı kaçırdık. Erken gelen gol tüm hesaplarımızı alt üst etti. Şans faktörü yanımızda değildi” dedi

Salzburg yenilgisi hayli üzünlü olduğu gözlenen Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Erken yediğimiz gol, hesaplarımızı alt üst etti. Şans faktörü bizden yana değildi" dedi. Liderlik fırsatının önlerine kadar geldiğini belirten Akçay, "Guimaraes galibiyetinin devamını getirmek ve bir seri başlatmak istiyorduk, ama olmadı. Yediğimiz erken gol, takımın motivasyonunu bozdu. Seyircimizin desteğine rağmen maçı çeviremedik, çok üzgünüz" diye konuştu.

