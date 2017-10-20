Konya fırsat tepti

UEFA Avrupa Ligi’nde grup lideri Salzburg’u ağırlayan Konyaspor, Gulbrandsen’in erken gelen golüne karşılık veremedi. Mücadelede son darbeyi Munas Dabbur indirdi.

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında liderlik fırsatını tepti: 0-2. Guimaraes galibiyetiyle grupta iddialı duruma gelen ve lider Salzburg'tan koltuğu devralma şansını yakalayan Konyaspor, Gulbrandsen'in henüz 5. dakikada gelen golüyle şoke oldu.



Bu gole bir türlü reaksiyon veremeyen yeşil-beyazlılarda, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay maçı çevirmek için ikinci yarıda seir değişikliklere gitti. Ancak gol yine konuk ekipten geldi. 78'de giren Japon Minamino, kaleci Serkan'dan kaptığı topu Munas Dabbur'un önüne bıraktı. O da meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek karşılaşmanın skorunu belirledi. Salzburg böylece 7 puanla zirvedeki yerini korurken, Konyaspor 3 puanda kaldı.