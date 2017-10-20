Galatasaraylı Hakan bu kez formasını giydi
Atiker Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde bir grup taraftarın saldırısına uğrayan, elindeki forması alınarak yakılan üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu da karşılaşmayı Galatasaray formasıyla tribünden takip etti. Karaoğlu, Konyasporlu taraftarların kendisini çok iyi karşılaşıladığını söyledi.
Tribünler tıklım tıklım doldu
Karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü dolarken, Salzburg taraftarına ayrılan bölümde ise yaklaşık 50 Avusturyalı futbolseverin yer aldığı gözlendi. Konyasporlu taraftarlar, takımlarına 90 dakika boyunca coşkuyla destek verdiler.
Musa Araz kulübede
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son oynanan Galatasaray maçının ilk 11'ine göre bir değişiklik yaptı. Akçay, ligde oynanan Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolculardan Musa Araz'ın yerine Ferhat Öztorun'u sahaya sürdü. Akçay, ikinci yarıda, 62. dakikada Patrick Friday Eze'yi alıp yerine genç oyuncu Musa Araz'ı sahaya sürdü.
Tribünler tıklım tıklım doldu
Karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü dolarken, Salzburg taraftarına ayrılan bölümde ise yaklaşık 50 Avusturyalı futbolseverin yer aldığı gözlendi. Konyasporlu taraftarlar, takımlarına 90 dakika boyunca coşkuyla destek verdiler.
Musa Araz kulübede
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son oynanan Galatasaray maçının ilk 11'ine göre bir değişiklik yaptı. Akçay, ligde oynanan Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolculardan Musa Araz'ın yerine Ferhat Öztorun'u sahaya sürdü. Akçay, ikinci yarıda, 62. dakikada Patrick Friday Eze'yi alıp yerine genç oyuncu Musa Araz'ı sahaya sürdü.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
Galatasaraylı Hakan bu kez formasını giydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.