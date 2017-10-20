 Galatasaraylı Hakan bu kez formasını giydi – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Galatasaraylı Hakan bu kez formasını giydi

    Galatasaraylı Hakan bu kez formasını giydi
    Atiker Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde bir grup taraftarın saldırısına uğrayan, elindeki forması alınarak yakılan üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu da karşılaşmayı Galatasaray formasıyla tribünden takip etti. Karaoğlu, Konyasporlu taraftarların kendisini çok iyi karşılaşıladığını söyledi.

    Tribünler tıklım tıklım doldu
    Karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü dolarken, Salzburg taraftarına ayrılan bölümde ise yaklaşık 50 Avusturyalı futbolseverin yer aldığı gözlendi. Konyasporlu taraftarlar, takımlarına 90 dakika boyunca coşkuyla destek verdiler.

    Musa Araz kulübede
    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son oynanan Galatasaray maçının ilk 11'ine göre bir değişiklik yaptı. Akçay, ligde oynanan Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolculardan Musa Araz'ın yerine Ferhat Öztorun'u sahaya sürdü. Akçay, ikinci yarıda, 62. dakikada Patrick Friday Eze'yi alıp yerine genç oyuncu Musa Araz'ı sahaya sürdü.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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