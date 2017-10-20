Amputelere yoğun ilgi
Avru pa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları da karşılaşmayı Konyaspor Kulübünün yöneticileriyle locadan izledi. Maçtan önce gün boyu Konyaspor yönetimi tarafından ağırlanan, yemek verilen şampiyon 'Kahramanlar', stada gelirken de coşkulu bir şekilde karşılandılar. Salzburg maçını locadan izleyen Amputeler, 90 dakika boyunca yeşil- beyazlı futbolculara destek verdiler.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:29
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