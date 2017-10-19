Yükseliş maçımız

Ali Çamdalı, Salzburg maçı için “Tekrar yükseliş için iyi bir fırsat” dedi

KONYASPOR'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi. Takım kaptanı Ali Çamdalı, bu akşamki Salzburg karşılaşmasının lige motivasyon maçı olacağını söyledi. Çamdalı, "Son 3 sezonda çok güzel günler geçirdik. Biz burada bir yumruk, bir beden olarak bu başarıyı yakaladık. Tekrar bunu yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız bu maçı lige motivasyon maçı olarak görüyorum. Oradan alacağımız iyi bir sonuç bizi ligde tekrar bir seviye yakalamak için bir güç olacağını düşünüyorum. O yüzden bu maçı çok iyi bir şekilde değerlendirip tekrar taraftarla buluşma fırsatı, taraftarı arkamıza alma fırsatı olduğunu düşünüyorum. Tekrar yukarıya çıkmak için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı