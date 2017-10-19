Şampiyon Amputeler, Avrupa Ligi maçında
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrpa Ligi'ndeki Salzburg maçına onur konuğu olarak davetli olan Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı oyuncuları, yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.
Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi I Grubu'nda 3'üncü maçında bugün kendi sahasında Salzburg'la karşılaştı. Atiker Konyaspor yönetimi, Avrupa Şampiyonası olan Ampute Milli Takım oyuncuları, Salzburg maçına onur konuğu olarak davet etti. Bunun üzerine bugün Konya'ya gelen milli oyuncular, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'na gelirken, coşkulu yeşil-beyazlı taraftarlarca meşalelerle karşılandı. Maçı locada izleyecek olan milli futbolcular, yine stat girişinde de taraftar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:53
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
Şampiyon Amputeler, Avrupa Ligi maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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