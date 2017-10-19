Saldırıya uğrayan taraftar Konyaspor tribününde
Konya'da geçen cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor - Galatasaray maçından yaklaşık 3 saat önce, Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu maçın oynandığı stadın yakınındaki bir alışveriş merkezi önünde bir grup Konyasporlu taraftarın saldırısına uğramıştı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:57
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
Saldırıya uğrayan taraftar Konyaspor tribününde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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