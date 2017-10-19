 Saldırıya uğrayan taraftar Konyaspor tribününde – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Saldırıya uğrayan taraftar Konyaspor tribününde

    Saldırıya uğrayan taraftar Konyaspor tribününde

    Konya'da geçen cumartesi günü oynanan - Galatasaray maçından yaklaşık 3 saat önce, Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu maçın oynandığı stadın yakınındaki bir alışveriş merkezi önünde bir grup Konyasporlu taraftarın saldırısına uğramıştı.

    Cep telefonuyla çekilen saldırı görüntüleri sosyal medyaya yayınlanınca büyük tepki çekmişti. Saldırıya uğrayan Galatasaray taraftarı Karaoğlu, yeşil-beyazlı ekibin Salzburg karşılaşmasını tribünlerden izledi. Karşılaşmayı kale arkasındaki Konyaspor taraftarının içinde izleyen Karaoğlu, taraftarlarla birlikte tezahüratta bulundu. Nalçacılılar Taraftar Grubu Başkanı İbrahim Apalı, Karaoğlu'na sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:57
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