"Kötü oynadığımızı düşünmüyorum"
UEFA Avrupa Ligi, I Grubu 3. maçında konuk ettiği Salzburg’a 2-0 mağlup olan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, rakipten çok daha aşağıda bir oyun oynamadıklarını söyledi.
Çabuk, etkili ve direkt oyuna yönelik oyun tarzından taviz vermeden devam edeceklerini kaydeden Akçay, "Bu oyun tarzı bireysel hataları çok daha ön plana çıkaran bir oyun tarzıdır. Bu nedenle pozisyon oyununu iyi oynayan oyuncular savunmada hata yapmamak zorunda. Ama bunu sürdürmeye çalışacağız. İyiye giriyoruz bence, ligde tırmanmamız gerekiyor. Bu oyunu lige aktardığımız takdirde, aktaracağımızı da umuyorum bazı sorunları çözebiliriz" diye konuştu.
Mustafa Reşit Akçay, taraftarın maç sırasındaki tepkisini normal karşıladığını ve dikkate aldığını da sözlerine ekledi.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:27
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
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