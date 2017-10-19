Konya, Ampute Futbol Milli Takımı'nı ağırlıyor
Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı, Konya Valisi Yakup Canbolat ve Konya protokolü ile bir araya geldi.
"Türk milletine gurur yaşattınız"
Ampute Futbol A Milli Takımı'nı Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Avrupa Şampiyonu olan takımı tebrik etti. Ampute Futbol A Milli Takımı'nın Türk milletine gurur yaşattığını kaydeden Başkan Akyürek, "Hepimize heyecan yaşattınız. Milli duygular yeniden hareket geçti. İnşallah Konya'da da ampute sporuna bundan sonra daha farklı bir şekilde hizmet edeceğiz. Bu bir dönüm noktası oldu. Konyaspor'un Avrupa maçının olduğu bir gün yapılan bu ziyaret takımı da olumlu etkileyecektir" dedi. Başkan Akyürek, takımın talebi üzeri Konya'ya en kısa zamanda bir ampute futbol sahası kazandırma sözü vererek, çalışmaları hemen başlatacaklarını dile getirdi.
"Konya bir ilke daha imza atıyor"
Ampute Futbol A Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in saha sözü vererek bir ilke daha imza attığını belirterek, teşekkür etti. Çakmak, "Verdiğiniz söz diğer belediyelere örnek olacaktır. İyi bir tesisleşme yolunda önemli bir adım. Hep beraber elimizi taşın altına koyarak ampute camiasını tesisleştireceğiz" diye konuştu.
Teknik Direktör Uğur Özcan da Konya'da bulunmaktan memnun olduklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılacak sahanın hayırlı olmasını diledi. Ampute Futbol A Milli Takımı, Konyaspor'un misafiri olarak bu akşam Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Salzburg UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını izleyecek.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:20
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 17
Yorum
ver müzzüüüüügü cozef agustos ve temmuz aylarinda avrupaya veda etmis iki takimin mücadelesi ilginc olabilir.Bizim icin heyecan olmaz.Bakalim CL de yeni rakip kim
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Rıza Çalımbay'dan ilk sözler
Toplam 24
Yorum
Nurettin Gürdamar Rıza hocaya güveniyorum ve de başarılı olmasını istiyorum takımda çok süper oyuncular var bu oyuncularla ligin sonlarında isek bu düşündürü
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 17
Yorum
trascan agustosta vardar ovasindan cikamayan fb hicbir zaman CL 3 mac sonra marttaki 2. tur rakibini bekleyen kartalin dengi olamaz zaten
Konya, Ampute Futbol Milli Takımı'nı ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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