Konya, Ampute Futbol Milli Takımı'nı ağırlıyor

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı, Konya Valisi Yakup Canbolat ve Konya protokolü ile bir araya geldi.

Konyaspor Kulübü'nün davetlisi olarak Konya'ya gelen Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol A Milli Takımı Konya protokolü ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Japon Parkı'nda düzenlenen programa Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, Muhammed Uğur Kaleli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanlığı Hava Koruma Ekibi Komutanı Albay Mete Kuş, Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Günbaş ile spor adamları katıldı.



"Türk milletine gurur yaşattınız"

Ampute Futbol A Milli Takımı'nı Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Avrupa Şampiyonu olan takımı tebrik etti. Ampute Futbol A Milli Takımı'nın Türk milletine gurur yaşattığını kaydeden Başkan Akyürek, "Hepimize heyecan yaşattınız. Milli duygular yeniden hareket geçti. İnşallah Konya'da da ampute sporuna bundan sonra daha farklı bir şekilde hizmet edeceğiz. Bu bir dönüm noktası oldu. Konyaspor'un Avrupa maçının olduğu bir gün yapılan bu ziyaret takımı da olumlu etkileyecektir" dedi. Başkan Akyürek, takımın talebi üzeri Konya'ya en kısa zamanda bir ampute futbol sahası kazandırma sözü vererek, çalışmaları hemen başlatacaklarını dile getirdi.



"Konya bir ilke daha imza atıyor"

Ampute Futbol A Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in saha sözü vererek bir ilke daha imza attığını belirterek, teşekkür etti. Çakmak, "Verdiğiniz söz diğer belediyelere örnek olacaktır. İyi bir tesisleşme yolunda önemli bir adım. Hep beraber elimizi taşın altına koyarak ampute camiasını tesisleştireceğiz" diye konuştu.

Teknik Direktör Uğur Özcan da Konya'da bulunmaktan memnun olduklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılacak sahanın hayırlı olmasını diledi. Ampute Futbol A Milli Takımı, Konyaspor'un misafiri olarak bu akşam Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Salzburg UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını izleyecek.