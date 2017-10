Atiker Konyaspor’a moral yemeği

Yemek öncesi konuşan Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, birlik ve beraberlik içinde başaramayacakları bir iş olmadığını söyledi. Yılmaz, "Kısa süre içinde iki tane kupa aldık hakikaten bu çok önemli bir başarı. Bu takım şu anda Süper Kupa'yı kazanan 5. takım. Bu başarıyı hep birlikte yakaladık. Ligde belki istediğimiz yerde değiliz ama ben inanıyorum ki kupaları nasıl aldıysak bundan sonraki maçlarda da birlik ve beraberlik içinde ligde yükselişe geçeceğiz. Fenerbahçe maçına kadar 8 tane maçımız var bu sekiz maçtan alabileceğimiz en yüksek puanları yine birlik ve beraberlik içinde toplayacağımıza inanıyorum. Bugün yeni bir başlangıç yapalım, geride kalanları bırakalım, bundan sonra daha gayretli daha birlik ve beraberlik içinde daha yardımlaşmalı ve daha fedakâr bir şekilde takımımıza sarılalım arkadaşlar. Sizlerden de ricamız takıma daha fazla emek verip daha fazla faydalı olmanın gayreti içerisinde olalım. İçinde bulunduğumuz durumdan kurtulup ligde bir an önce yukarılara çıkmanın gayretinde olalım. Hocamız, teknik heyetimiz, siz futbolcu kardeşlerimiz, biz yöneticiler ve kulüp çalışanlarımız olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduktan sonra bizim başaramayacağımız bir iş yoktur" dedi. Şu anda Türkiye'nin mali açıdan en iyi 3-4 takımından biri olduklarını ifade eden Yılmaz, "Futbolcu kardeşlerimizin parasını zamanında ödemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sizlerden ricamız az önce dediğim gibi takıma en iyi şekilde faydalı olabilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Kadroya girelim girmeyelim işinizi severek yaptığınız sürece bütün arkadaşlarımızın kulübümüze faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah bundan sonraki maçları coşkuyla, iyi bir mücadeleyle iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum, hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.Takım kaptanı Ali Çamdalı ise, Salzburg maçının lige motivasyon maçı olacağını söyledi. 5 sezondur yeşil-beyazlı formayı giydiğini dile getiren Çamdalı, "Son 3 sezonda çok güzel günler geçirdik. Herkes birbirine saygı, samimiyet, güven ve inanmakla geldik biz buralara. Biz burada bir yumruk, bir beden olarak bu başarıyı yakaladık. Tekrar bunu yakalamamız gerektiğiniz düşünüyorum. Çok önemli bir maç var. Avrupa Ligi'nde oynayacağız bu maçı lige motivasyon maçı olarak görüyorum. Oradan alacağımız iyi bir sonuç bizi ligde tekrar bir seviye yakalamak için bir güç olacağını düşünüyorum. O yüzden bu maçı çok iyi bir şekilde değerlendirip tekrar taraftarla buluşma fırsatı, taraftarı arkamıza alma fırsatı olduğunu düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarım saha içerisinde ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Sizlerden de yönetim kurulu olarak elinizden gelenin fazlasını yapmasını rica ediyorum. Bu takım tekrar en kısa zamanda yukarılara doğru tırmanır ve Atiker Konyaspor'a yakışan pozisyonu tekrar alır diye umuyorum. Bunun için her gün daha fazla çalışmak her gün daha fazla istemek gerekiyor. Bu gücün de takım arkadaşlarımda olduğunu düşünüyorum. Tekrar yukarıya çıkmak için iki gün sonra büyük bir fırsat" dedi.Yapılan konuşmaların ardından fotoğraf çekimiyle program sona erdi.