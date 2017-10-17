 Konya'da, Salzburg maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Konya'da, maçı hazırlıkları sürdü

    Konya'da, Salzburg maçı hazırlıkları sürdü

    Atiker Konyaspor, 'nde 19 Ekim Perşembe günü evinde oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

    I Grubu 3. hafta maçında 'u konuk edecek Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve CORE ısınma hareketleri ile başladı. İdman taktik çalışması ile sona erdi.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:39
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