Konya'da, Salzburg maçı hazırlıkları sürdü
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Ekim Perşembe günü evinde oynayacağı Salzburg maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:39
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O saldırganlar serbest bırakıldı!
Toplam 5
Yorum
xxX hatta dava başlamadan nakil işlemlerinin gerçekleşmesi, davanın seyri açısından önem arz eder diyoruz.
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O saldırganlar serbest bırakıldı!
Toplam 5
Yorum
xxX Şayet saldırganların gereken cezayı alması durumunda çocuğun güvenlik tehlikesi olabilir diyoruz.
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Trabzonspor, Terim'den haber bekliyor
Toplam 17
Yorum
Kasım Olgun Haydar Rıza süper olursa Ş,Güneş gönderin BJK aldır,TS Rıza Yardımcı Hocalık yapamaz onda çok üstün Hocalar var,Yabancı hoca ile görüşüyoruz
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