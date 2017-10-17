Ampute Milli Takımımız, Konyaspor'un konuğu olacak

UEFA Avrupa Ligi I Grubundaki, Avrupa macerasını sürdüren Atiker Konyaspor, 19 Ekim Perşembe günü kendi sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor yönetimi Avrupa Ampute Şampiyonu olan Ampute Türk Milli Takımı oyuncularını Salzburg maçına devat etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ampute Milli Takımın, onur konuğu olacağı belirtildi.