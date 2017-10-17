Ampute Milli Takımımız, Konyaspor'un konuğu olacak
Avrupa Şampiyonu olan Ampute Türk Milli Takımı oyuncuları, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa ligi maçında onur konuğu olacak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubundaki, Avrupa macerasını sürdüren Atiker Konyaspor, 19 Ekim Perşembe günü kendi sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor yönetimi Avrupa Ampute Şampiyonu olan Ampute Türk Milli Takımı oyuncularını Salzburg maçına devat etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ampute Milli Takımın, onur konuğu olacağı belirtildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:21
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Tekelioğlu: "Yazıklar olsun diyorum"
Toplam 11
Yorum
fbli adam zorlamı kontrat imzalattı size vereceksiniz tazminatını
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Stoper almak şart
Toplam 7
Yorum
maksut yilmaz Sadece stoper alirsaniz gelecek yillarda heba olur. Takimin her yerinde ariza var. Sag bek sol bekde lazim... ama siz transfer yapmayin siz
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Konya'dan açıklama: O saldırganların...
Toplam 5
Yorum
eleman adamlari mahkeme serbest birakmis, sen stadina almasan nolur ki? otobüste ucan tekme atan serbest kaliyosa, 2 tokat nedirki? hicbirsey.
Ampute Milli Takımımız, Konyaspor'un konuğu olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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