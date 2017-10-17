 Ampute Milli Takımımız, Konyaspor'un konuğu olacak – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Ampute Milli Takımımız, Konyaspor'un konuğu olacak

    Ampute Milli Takımımız, Konyaspor'un konuğu olacak

    Avrupa Şampiyonu olan Ampute Türk Milli Takımı oyuncuları, Atiker Konyaspor'un maçında onur konuğu olacak.

    I Grubundaki, Avrupa macerasını sürdüren Atiker Konyaspor, 19 Ekim Perşembe günü kendi sahasında ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor yönetimi Avrupa Ampute Şampiyonu olan Ampute Türk Milli Takımı oyuncularını Salzburg maçına devat etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ampute Milli Takımın, onur konuğu olacağı belirtildi.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:21
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