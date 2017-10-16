‘O kalibrede değiliz’
KONYASPORLU Selim Ay, Galatasaray karşısında etkisiz kaldıklarını söyledi. Başarılı futbolcu "Galatasaray'ın ligdeki hedefi farklı. Biz onların kalibresinde değiliz. Artık önümüze bakıyoruz" dedi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
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