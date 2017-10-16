 ‘O kalibrede değiliz’ – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    ‘O kalibrede değiliz’

    ‘O kalibrede değiliz’
    KONYASPORLU Selim Ay, Galatasaray karşısında etkisiz kaldıklarını söyledi. Başarılı futbolcu "Galatasaray'ın ligdeki hedefi farklı. Biz onların kalibresinde değiliz. Artık önümüze bakıyoruz" dedi.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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