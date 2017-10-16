 Marsilya, Strasbourg'a takıldı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Marsilya, Strasbourg'a takıldı

    Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique , deplasmanda ile 3-3 berabere kaldı.

    , ligin 9. hafta mücadelesinde, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique 'yı konuk etti. Maça iyi başlayan Olympique Marsilya, 5. dakikada Dimitri Payet'nin ayağından bulduğu golle öne geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını artıran ev sahibi ekip, 31. dakikada Jean-Eudes Aholou'nun golü ile maça eşitliği getirdi. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçen maçta Olympique Marsilya, Bakary Kone'nin kendi kalesine attığı golle 48. dakikada öne geçse de, ev sahibi ekipten Bakary Kone'nin 60'ıncı, Dimitri Lienard'ın 74. dakikadaki gollerine engel olamadı. Maç, Olympique Marsilyalı Konstantinos Mitroglou'nun 88. dakikada attığı golle, 3-3 eşitlikle tamamlandı.

    Marsilya ekibi bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek averajla dördüncü sıraya yerleşirken, Strasbourg 6 puanla ve averajla 18. sırada kaldı.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:20
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