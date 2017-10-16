Marsilya, Strasbourg'a takıldı
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya, deplasmanda Strasbourg ile 3-3 berabere kaldı.
Strasbourg, ligin 9. hafta mücadelesinde, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya'yı konuk etti. Maça iyi başlayan Olympique Marsilya, 5. dakikada Dimitri Payet'nin ayağından bulduğu golle öne geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını artıran ev sahibi ekip, 31. dakikada Jean-Eudes Aholou'nun golü ile maça eşitliği getirdi. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçen maçta Olympique Marsilya, Bakary Kone'nin kendi kalesine attığı golle 48. dakikada öne geçse de, ev sahibi ekipten Bakary Kone'nin 60'ıncı, Dimitri Lienard'ın 74. dakikadaki gollerine engel olamadı. Maç, Olympique Marsilyalı Konstantinos Mitroglou'nun 88. dakikada attığı golle, 3-3 eşitlikle tamamlandı.
Marsilya ekibi bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek averajla dördüncü sıraya yerleşirken, Strasbourg 6 puanla ve averajla 18. sırada kaldı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:20
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Giuliano'dan derbi mesajı
Toplam 3
Yorum
ebn ne oldu korktun mu?
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Tamer Tuna aranıyor
Toplam 5
Yorum
BJKLİ tamer hoca çok yakıştı göztepeye umarım dahada başarılı olur bizde ilhan mansızı getirip futbolculara ondaki ruhu kazandırmalıyız
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Ozan'a övgü: Alex'ten sonra...
Toplam 2
Yorum
oktay Şimdi başladı millet "ozan şöyle oynadı böyle oynadı" aslında 90 dakikanın analizini yaparsan golden başka nerede var buyurun bekliyorum ..işte türk sporseveri insanlar böyle kandırıyor çünkü olaylara tek pencereden bakan yanımız var..hafta sonu M.city-Stoke maçını izlerken K.de bruyne diye bir 8 numara izledim..bana andreas mölleri hatırlattı dikine oynayan derin pas atan nerede duracağını iyi bilen tek top oynayan topsuz oyunu beceren adam gerçekten futbolcu..şimdi ozan ı analiz edelim..oda bir 8 numara..dikine oynamayı beceremiyor çok çalım atıyor risk almıyor ince pas atamıyor nerede duracağını bilmiyor topsuz oyunda nerede ise hiç yok..vs vs peki bu adama övgü neden? çünkü taraftar bunları duymak istiyor..oysa bende taraftarım dünkü maçta benim favorum isla neto dur gerisi vasat ve vasatın altında dır...özellikle sezon ortasında h.ali romanın fernandao nun atıfın özellikle rvp nin gitmesi iyi olur..yoksa bu takım arada sırada böyle maç oynayıp orta sıralarda ligi bitirir..
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