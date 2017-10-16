Yeşil-beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya'nın Salzburg takımı ile evinde yapacağı karşılaşmayı Craig Pawson yönetecek.
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Avusturya temsilcisi Salzburg ile sahasında oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlıların, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 19 Ekim Perşembe günü Avusturya ekibi ile oynayacağı ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson düdük çalacak. Craig Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin yapacak. Edward Matthew Smart'ın 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Robert Madley ve Chris Kavanagh olacak.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:27
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Beş aday var
Toplam 22
Yorum
göz siz hocayı değil kafanızıdeğiştirin,hakemi odaya kilitlemeler,hakeme kırmızı kart göstereni kahraman yapmak sonunuz bu olur.
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Şampiyonluğun ayak sesleri
Toplam 5
Yorum
GS Kfy denyosu yav he he hele bir fark yemeden dönünde ondan sonra konuşuruz
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İşte size fırsat
Toplam 14
Yorum
Mr. Black Yahu çok alakasız ama, Oğuzhan'ın isim kısaltmasını kim "Ozi" diye keşfetti? Ozanlara ne olacak afedersiniz?
Konyaspor-Salzburg maçına İngiliz hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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