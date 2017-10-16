 Konyaspor-Salzburg maçına İngiliz hakem – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    - maçına İngiliz hakem

    Konyaspor-Salzburg maçına İngiliz hakem

    Yeşil-beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya'nın takımı ile evinde yapacağı karşılaşmayı Craig Pawson yönetecek.

    Atiker 'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Avusturya temsilcisi ile sahasında oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlıların, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 19 Ekim Perşembe günü Avusturya ekibi ile oynayacağı ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson düdük çalacak. Craig Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin yapacak. Edward Matthew Smart'ın 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Robert Madley ve Chris Kavanagh olacak.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:27
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