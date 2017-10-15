 Akçay: Bize yakışmadı – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Akçay: Bize yakışmadı

    Akçay: Bize yakışmadı

    Konyaspor’un hocası, “Basit hatalarla maçı kaybettik” dedi

    KONYASPOR Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay maç sonu üzgündü. Akçay, "İlk yarı dengede geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar ve top kayıpları yenilgiyi hazırladı. Bu sonuç bize yakışmadı, çok üzgünüz. Telafi edeceğiz" dedi.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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