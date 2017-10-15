Akçay: Bize yakışmadı

Konyaspor’un hocası, “Basit hatalarla maçı kaybettik” dedi

KONYASPOR Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay maç sonu üzgündü. Akçay, "İlk yarı dengede geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar ve top kayıpları yenilgiyi hazırladı. Bu sonuç bize yakışmadı, çok üzgünüz. Telafi edeceğiz" dedi.