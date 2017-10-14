‘Elleri titremesin!’

A.KONYA, lider G.Saray'la yapacağı maç için adil yönetim çağrısı yaptı. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Hakemler gördüğünü çalsın. Gördüğünü çalarken eli titremesin ya da vazgeçmesin. Takımların durumundan, saha içi ve dışı gücünden lobisinden etkilenmesin. Bunu bütün kulüpler için söylüyoruz" diye maçın hakemi Özgür Yankaya'ya mesaj gönderdi.