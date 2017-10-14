 ‘Elleri titremesin!’ – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Elleri titremesin!’

    ‘Elleri titremesin!’
    A.KONYA, lider G.Saray'la yapacağı maç için adil yönetim çağrısı yaptı. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Hakemler gördüğünü çalsın. Gördüğünü çalarken eli titremesin ya da vazgeçmesin. Takımların durumundan, saha içi ve dışı gücünden lobisinden etkilenmesin. Bunu bütün kulüpler için söylüyoruz" diye maçın hakemi Özgür Yankaya'ya mesaj gönderdi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Elleri titremesin!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.