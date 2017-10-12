 Aslan’a gözdağı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aslan’a gözdağı

    Aslan’a gözdağı

    Konyasporlu futbolcular, lider G.Saray’ın unvanına göz dikti

    A.Konyaspor, evinde karşılaşacağı namağlup lider G.Saray'a da bilendi. Takımın önemli isimleri Selim Ay, Ferhat Öztorun ve Bourabia, Aslan'ı durduran takım olacaklarının sözünü verdi. 26 yaşındaki tecrübeli stoper Selim, "Konya'da 9. sezonum ve G.Saray'a galibiyetim yok. G.Saray'ı durduracak takım olacağız" dedi. G.Saray'ın eski sol beki Ferhat ise, "Bizim için de çok önemli bir maç. Buradan güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

    UYUMUMUZ SÜPER
    Konyaspor'un 26 yaşındaki Faslı 10 numarası Mehdi Bourabia da takımdaki uyumun süper olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir takımız ve arkadaşlarımızı tanımamızla uyumumuz süper oldu. G.Saray maçında iyi bir sonuç alacağız" dedi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan’a gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.