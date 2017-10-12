Aslan’a gözdağı

Konyasporlu futbolcular, lider G.Saray’ın unvanına göz dikti

A.Konyaspor, evinde karşılaşacağı namağlup lider G.Saray'a da bilendi. Takımın önemli isimleri Selim Ay, Ferhat Öztorun ve Bourabia, Aslan'ı durduran takım olacaklarının sözünü verdi. 26 yaşındaki tecrübeli stoper Selim, "Konya'da 9. sezonum ve G.Saray'a galibiyetim yok. G.Saray'ı durduracak takım olacağız" dedi. G.Saray'ın eski sol beki Ferhat ise, "Bizim için de çok önemli bir maç. Buradan güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz" diye konuştu.



UYUMUMUZ SÜPER

Konyaspor'un 26 yaşındaki Faslı 10 numarası Mehdi Bourabia da takımdaki uyumun süper olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir takımız ve arkadaşlarımızı tanımamızla uyumumuz süper oldu. G.Saray maçında iyi bir sonuç alacağız" dedi.