 Konya’da 4 eksik – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Konya’da 4 eksik

    Konya’da 4 eksik
    A.KONYA evindeki Galatasaray maçı hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürüyor. Yeşil- beyazlılarda antrenmana milli takımlarında bulunan Serkan Kırıntılı, Moke, Manyama ve Skubic katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisiyle devam etti, çift kale maçla sona erdi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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