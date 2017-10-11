Konya’da 4 eksik

A.KONYA evindeki Galatasaray maçı hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürüyor. Yeşil- beyazlılarda antrenmana milli takımlarında bulunan Serkan Kırıntılı, Moke, Manyama ve Skubic katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisiyle devam etti, çift kale maçla sona erdi.