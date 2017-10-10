KONYASPOR'DA GALATASARAY HAZIRLIKLARI
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 14 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.
Üç gruba ayrılan oyuncular, dönüşümlü olarak bisiklet ve kuvvet çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.
İdmana, tedavileri tamamlanan Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora ve Eren Albayrak da dahil olurken, sakatlığı devam eden Amir Hadziahmetovic takımdan ayrı çalıştı.
Ülekelerinin milli takımlarında yer alan futbolculardan Serkan Kırıntılı, Lebogang Manyama ve Nejc Skubic antrenmana katılmadı.
Öte yandan, milli takım kampından dönen Demokratik Kongolu Wilfred Moke'nin çalışmalara katıldığı belirtildi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:30
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 35
Yorum
Yusuf Yıldırım Bu Avcı'ya İlhami geldi,yoksa sihirli değnekmi verildi Avcı,Güneş,Türk Hocanın milli Takıma verebileceği hiç bir şey Yok,Lucescu ile devam.
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Okan Buruk: Milli Takım'ın oyun sistemine ihtiyacı var
Toplam 2
Yorum
HOCALAR. BEKLİYORUZ BUNLARDAN BİRİNİ. YILMAZ VURAL, OKAN BURUK,RIZA ÇALIMBAY,HİKMET KAHRAMAN, GİRAY BULAK, A. HİSARI ÇALIŞTIRAN CİHAT MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRIP BAŞARIYA GETİRECEK
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 35
Yorum
Yusuf Yıldırım Abdullah Avcı niçin kovulmuştu,en küçük kazamız kadar ülkelerin milli Takımlarına farklı yenildik,Taraftar boykot etti maçlara gitmemişti,
KONYASPOR'DA GALATASARAY HAZIRLIKLARI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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