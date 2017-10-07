KONYASPOR'DA AYRILIK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılarından antrenör Hüseyin Çimşir, takımdan ayrıldığını duyurdu.
Yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Kayacık Tesisleri'nden eşyalarını toplayıp Konya'yı terk eden Hüseyin Çimşir, Atiker Konyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.
Çimşir, "Bugün itibari ile Atiker Konyaspor'la olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Kısa süreli bulunduğum güzel Konya şehrinin bu güzide kulübü ile bir Süper Kupa ve Konyaspor'un ilk Avrupa galibiyetini yaşamak benim için antrenörlük yaşamımda ayrı bir gurur kaynağı oldu. Çalıştığımız süre içerisinde bilgi ve deneyimlerini benden esirgemeden aktaran antrenörlüğümün gelişmesine önemli katkılar sağlayan Mustafa Reşit Akçay hocama teşekkürü bir borç bilirim.
Çok değerli ekip arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime ve Konyaspor çalışanlarına gösterdikleri yakınlık ve anlayış için çok teşekkür ederim. Son olarak Atiker Konyaspor yönetimi ve Konyaspor camiasına sağladıkları imkanlardan dolayı minnet ve saygılarımı sunarım. Konyaspor'a bundan sonra mücadele edeceği üç kulvarda da başarılar dilerim" dedi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:54
-
G.SARAY MAÇI SONU OLDU!
Toplam 1
Yorum
hikmet hoca doğrusunu yapmış kendisine göre zor rakip seçmiş gelişim için ama rizenin yöneticilerinin tamamının fbli olduğunu hesaba katamamış. hayırlısı olsun artık
-
Fatih Terim'i arar olduk
Toplam 42
Yorum
seda türkiye degilki rezil olan.biliniyo zati türkiye bos kafa olan bana oluyor,türkiyeyi türkle yenmenin zevkini alayini yasiyorlar nedeyim ülke
-
LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 39
Yorum
seyfullah tozlu İyi güzelde testi kırılmadan nerdeydiniz Mehmet Topal dan ısrarla stoper yapmaya çalışıyoruz. orta sahadan dikine oynayan oyuncu sahada yok
KONYASPOR'DA AYRILIK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.