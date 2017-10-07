 BYLOCK'U 19 GÜN KULLANMIŞ – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    BYLOCK'U 19 GÜN KULLANMIŞ

    BYLOCK'U 19 GÜN KULLANMIŞ
    A.KONYA eski Başkanı hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Şan'ın telefonunda 'By- Lock'programını 2014'te 19 gün kullandığı ve 13 kez giriş yaptığı, kiminle görüştüğü konusunda içeriğe rastlanmadığı belirtildi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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