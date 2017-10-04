Çimşir, Akçay’a kızdı şehri terk etti

A.Konya'da teknik heyet krizi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yardımcısı Hüseyin Çimşir'in, kadroya yeniden dahil edilen kaptan Ali Çamdalı yüzünden tartıştığı öğrenildi. Bu tartışmanın ardından Çimşir'in, Konya'dan ayrıldığı bildirildi. Yönetim ise ikilinin teknik konularda fikir ayrılığı yaşadığı ve Çimşir'e 3 gün izin verildiğini belirtti.