 KONYA'DA AF ÇIKTI – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    KONYA'DA AF ÇIKTI

    KONYA'DA AF ÇIKTI
    A.KONYASPOR'da süresiz kadro dışı bırakılan takım kaptanı Ali Çamdalı affedilerek yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. 33 yaşındaki orta saha 4. haftada Konya'nın evinde Alanya'ya 2-0 yenildiği maç sonrası yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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