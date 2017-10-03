Kaptan Çamdalı geri döndü
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:31
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GOLLERİN EFENDİSİ
Toplam 1
Yorum
ismail burak rodegalle birlikte görev alabilir trabzon gol patlaması yapar denenmesi lazım
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ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Toplam 1
Yorum
öylemi Borç için hala bi şey söylemedin. Bakalım daha neler gelecek durumlar çok ciddi
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KJAER'SİZ SAVUNMA ÇÖKTÜ
Toplam 1
Yorum
kjaer=thor kjaeri gönderen şimdi paraları çıtır çıtır yiyor 0.50 artmış kimin umrunda ki
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