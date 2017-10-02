TRABZONSPOR TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ

Tarihinin en kötü savunmasını yapan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal, soruna çözüm arıyor.

Yeni sezonda zirve yarışının içinde olmayı hedefleyen bordo-mavililer, ilk 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Söz konusu karşılaşmalarda 16 gol atan Trabzonspor kalesinde ise 15 gol gördü. 1974-75 sezonundan beri Süper Lig'de mücadele eden Karadeniz ekibi, ilk 7 haftalar itibariyle tarihinin en fazla golünü yedi.



Her maç kalesinde gol gördü

Trabzonspor, bu sezon hem iç sahada hem dış sahada oynadığı 7 maçta kalesinde gol gördü. Bu sezon kalesini gole kapama başarası gösteremeyen bordo-mavililer, sahasında oynadığı maçlarda 6 gol deplasmanda ise 9 gol yedi. 5 maçta forma giyen kaleci Onur, 9 gol yerken, Esteban ve Uğurcan Çakır da forma giydikleri maçlarda 3 gol gördü.



1978-1979 sezonunda kalesinde 1 gol gördü

Trabzonspor, söz konusu haftalarda kalesinde en az gol gördüğü dönemi ise 1978-1979 sezonunda 1 ve 1982-1983 sezonda 2 golle yaşadı.



Yanal, savunma bölgesine çözüm arıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, savunma bölgesinde yaşanan soruna çözüm arıyor. Söz konusu bölgede sürekli bir arayış içinde olan deneyimli teknik adam, isimlerde değişikliğe gitse de soruna henüz çözüm bulamadı. Son oynanan Beşiktaş maçında savunma zafiyetleri yine ön plana çıkarken, milli arada deneyimli teknik adam savunma bölgesinde yaşanan sıkıntıya çözüm arayacak.