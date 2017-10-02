TRABZONSPOR TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ
Tarihinin en kötü savunmasını yapan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal, soruna çözüm arıyor.
Her maç kalesinde gol gördü
Trabzonspor, bu sezon hem iç sahada hem dış sahada oynadığı 7 maçta kalesinde gol gördü. Bu sezon kalesini gole kapama başarası gösteremeyen bordo-mavililer, sahasında oynadığı maçlarda 6 gol deplasmanda ise 9 gol yedi. 5 maçta forma giyen kaleci Onur, 9 gol yerken, Esteban ve Uğurcan Çakır da forma giydikleri maçlarda 3 gol gördü.
1978-1979 sezonunda kalesinde 1 gol gördü
Trabzonspor, söz konusu haftalarda kalesinde en az gol gördüğü dönemi ise 1978-1979 sezonunda 1 ve 1982-1983 sezonda 2 golle yaşadı.
Yanal, savunma bölgesine çözüm arıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, savunma bölgesinde yaşanan soruna çözüm arıyor. Söz konusu bölgede sürekli bir arayış içinde olan deneyimli teknik adam, isimlerde değişikliğe gitse de soruna henüz çözüm bulamadı. Son oynanan Beşiktaş maçında savunma zafiyetleri yine ön plana çıkarken, milli arada deneyimli teknik adam savunma bölgesinde yaşanan sıkıntıya çözüm arayacak.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:12
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MARİANO DÖKTÜRÜYOR!
Toplam 5
Yorum
METE Sabriyle mukayese ederek mariano nun ara pas ve görerek kafaya ayağa yaptığı yüksek isabetli ortalarını görmüyorsan futbo bilgini sıfırdır.
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YANAL, BEŞİKTAŞ ŞANSIZLIĞINI KIRAMIYOR
Toplam 4
Yorum
SEVDALI SEN EKSİK TAKIMA KARŞI EKSİK KADRO ÇIKARTIRSAN TABİKİ KIRAMAZSIN.YUSUF YAZICI VE CASTİLLO İLE BAŞLASAYDI MAÇ FARKA GİDERDİ!
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''GUSTAVO'YA VERDİKLERİ 3 MİLYONU...''
Toplam 2
Yorum
austin senin gibi kaprislilere verilen paralarla ne genç çocuklar yetişir.
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