ALİ ÇAMDALI’YA AF ÇIKTI
Atiker Konyaspor’da süresiz kadro dışı bırakılan takım kaptanı Ali Çamdalı affedilerek yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.
Ali Çamdalı'nın affedildiğini duyuran Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Düne takılıp kalmanın anlamı yok. Kaptanımız bizimle birliktedir ve tıpkı geçmişte olduğu gibi elinden gelen bütün gayreti gösterip takımımıza katkı sağlamaya devam edecektir. Bu kararın camiamız için hayırlı olacağı inancını taşıyoruz" dedi.
Kadro dışı bırakıldıktan sonra TFF 2. Lig'de yer alan pilot takım Anadolu Selçukspor ile çalışan deneyimli oyuncu Ali Çamdalı, Süper Lig'de Beşiktaş, T.M. Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de, Marsilya ve Vitoria Guiamares maçlarında forma giyemedi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:28
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 130
Yorum
taraftar galatasaray'ı da yenemezsek kulübü kapatalım. FENERSEN değil yenmek ,10 kişi ile ALTI atacaksın. 3-0 olsa bile DÖRT atacaksın.
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LİGİN PARLAYAN YILDIZI KAYSERİSPOR
Toplam 1
Yorum
KAYSERİSPORLU AYHAN Bu mücadele devam etsin yensen de yenilsen de yanındayız.Asamoah devreye girmedi girince ilk 3 bu sene hayal degil gercek olacak inşallah.
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'TRABZONSPOR, İSTANBUL'DA YENİLMEDİ!'
Toplam 2
Yorum
mrt doğru söyledin..istanbul da galibiyet almadık..o da sizinle olacak..
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