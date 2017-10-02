 ALİ ÇAMDALI’YA AF ÇIKTI – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    ALİ ÇAMDALI’YA AF ÇIKTI

    ALİ ÇAMDALI’YA AF ÇIKTI

    Atiker Konyaspor’da süresiz kadro dışı bırakılan takım kaptanı Ali Çamdalı affedilerek yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.

    Süper Ligin 4. haftasında Atiker Konyaspor'un konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakılan takım kaptanı Ali Çamdalı affedildi. Deneyimli oyuncu bugün takımla birlikte sabah çalışmasına katıldı.

    Ali Çamdalı'nın affedildiğini duyuran Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Düne takılıp kalmanın anlamı yok. Kaptanımız bizimle birliktedir ve tıpkı geçmişte olduğu gibi elinden gelen bütün gayreti gösterip takımımıza katkı sağlamaya devam edecektir. Bu kararın camiamız için hayırlı olacağı inancını taşıyoruz" dedi.

    Kadro dışı bırakıldıktan sonra TFF 2. Lig'de yer alan pilot takım Anadolu Selçukspor ile çalışan deneyimli oyuncu Ali Çamdalı, Süper Lig'de Beşiktaş, T.M. Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de, Marsilya ve Vitoria Guiamares maçlarında forma giyemedi.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:28
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