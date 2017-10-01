 Konya’da keyifler iyi – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Konya’da keyifler iyi

    Konya’da keyifler iyi
    Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, "Taraftarımızın olduğu son 3 maçımızda Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp Guimaraes'i yendik. Onlar olduğunda farkımızı gösteriyoruz" dedi. Çakıcı, bugünkü maça Avrupa morali ile çıkacaklarını da sözlerine ekledi.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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