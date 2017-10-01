Konya’da keyifler iyi

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, "Taraftarımızın olduğu son 3 maçımızda Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp Guimaraes'i yendik. Onlar olduğunda farkımızı gösteriyoruz" dedi. Çakıcı, bugünkü maça Avrupa morali ile çıkacaklarını da sözlerine ekledi.