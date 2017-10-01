"Bir puan Süper Lig'de altın değerindedir"
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada aldıkları bir puanın altın değerinde olduğnu söyledi.
Çok dikkatli oynadıklarını ve maçı kontrol altında geçirmeye çalıştıklarını belirten Akçay, "Malatyaspor'un iştahı ve arzusu çok yüksekti. Takdir etmem gerekiyor. 1 puan ve deplasmanda, puan puandır, Süper Lig'de altın değerindedir. 3 puan kaşıkçı elmasıdır. Bunu her zaman söylüyorum" diye konuştu.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:41
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 38
Yorum
QwZx Siz stada girerken de bir penaltınız vardı, Gomis kösteklendi, kimse görmedi,verilmedi onu unuttun.!! Akıl fikir ver yaradanım.
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 38
Yorum
QwZx Siz stada girerken de bir penaltınız vardı, Gomis kösteklendi, kimse görmedi,verilmedi onu unuttun.!! Akıl fikir ver yaradanım.
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MAICON KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Toplam 4
Yorum
gs karabükspora karsı çok hata yaptık deplasman olsa çeviremezdik
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