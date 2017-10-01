 "Bir puan Süper Lig'de altın değerindedir" – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    "Bir puan Süper Lig'de altın değerindedir"

    "Bir puan Süper Lig'de altın değerindedir"

    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada aldıkları bir puanın altın değerinde olduğnu söyledi.

    Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, rakiplerinin motivasyonunun yüksek olduğunu ve zorlu bir müsabakadan puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıkların belirtti.

    Çok dikkatli oynadıklarını ve maçı kontrol altında geçirmeye çalıştıklarını belirten Akçay, "Malatyaspor'un iştahı ve arzusu çok yüksekti. Takdir etmem gerekiyor. 1 puan ve deplasmanda, puan puandır, Süper Lig'de altın değerindedir. 3 puan kaşıkçı elmasıdır. Bunu her zaman söylüyorum" diye konuştu.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:41
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