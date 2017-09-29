 Tribünlerde büyük çoşku – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Tribünlerde büyük çoşku

    Tribünlerde büyük çoşku
    TÜRKİYE Süper Kupa finalindeki saha olayları sebebiyle Süper Lig'de 5 maç seyircisiz oynama cezası alan yeşil-beyazlı ekip lig başladığından bu yana ilk kez seyircisi ile buluştu. Karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde yer yer boşluklar gözlenirken yaklaşık 30 bin yeşil-beyazlı taraftar takımını destekledi. Tribünlere Türk Bayrakları ve Konyaspor bayrakları bırakıldı. Maç boyunca takımı coşkuyla destekleyen Konyalılar, atılan goller ve Avrupa'da elde edilen ilk galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadılar.

    Madenciler maçtaydı
    Zonguldak'ta bindikleri özel halk otobüsünde "Kirlenmesin" diyerek boş koltuklara rağmen ayakta seyahat eden maden işçileri Guimaraes maçını locada aileleriyle birlikte izledi. Locanın önüne "Kara elmasın kalbinden selam getirdik sizlere. Zonguldaklı maden işçileri" yazılı pankart asıldı.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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