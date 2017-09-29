TARAFTARA ARMAĞAN

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, gruptaki kaderlerini belirleyecek maçta kritik bir galibiyet aldıklarını belirtip, “Oyuncuları kutluyorum. Taraftara da teşekkür ediyorum” dedi

VİTORİA Guimaraes maçının UEFA Avrupa Ligi'ndeki gelecekleri açısından çok kritik olduğunu belirten Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti. Futbolcularının çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Taraftarımız bugün bizi yalnız bırakmadı. Desteklerini arkamızda hissettik. Diliyorum ki her maç böyle bizim için itici güç olsunlar. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Oyuncuları da kutluyorum. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Üst tura çıkmak için mücadelemiz sürecek" diye konuştu.